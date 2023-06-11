Опубликовано видео возвращения российских солдат из украинского плена Опубликовано видео возвращения 94 российских военных из плена

Фото: t.me/saraliev

Появились первые кадры возвращения 94 российских военнослужащих на родину из плена. Видео с вернувшимися бойцами в Telegram-канале опубликовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Вместе с Минобороны РФ проводим сегодня очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Накануне Дня России возвращаем на Родину наших бойцов, — написал он.

На видео показаны кадры прибытия военных в Россию. Бойцов осмотрели медики, солдаты позвонили родным сообщили о своем возвращении. Вернувшихся из плена в ближайшее время доставят в медучреждения для лечения и реабилитации.

11 июня Минобороны РФ сообщило, что в результате переговорного процесса с Киевом из плена с территории Украины вернули 94 российских военнослужащих.

С украинской стороны обмен подтвердил глава офиса президента Андрей Ермак. По его словам, на Украину вернули 95 человек, среди них военные, нацгвардейцы и пограничники. Ермак уточнил, что среди возвращенных из плена помимо рядовых и сержантов двое офицеров, в том числе участники боев в Мариуполе, на острове Змеиный и под Артемовском.