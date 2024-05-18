Появились кадры уничтоженной техники ВСУ в Волчанске Военкор Лисицин показал уничтоженную БМ «Козак» ВСУ в Волчанске

Фото: МО РФ

Российская армия подбила боевую машину «Козак» Вооруженных сил Украины на въезде в Волчанск, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Лисицын. На опубликованных журналистом кадрах видно, что БМ получила серьезные повреждения.

ВС РФ уничтожили БМ «Козак» ВСУ на въезде в г. Волчанск Харьковской области, — написал военкор.

На снимках видно, что пораженная техника стоит на обочине дороги.

Также в Сети появились кадры из Волчанска, где продолжаются ожесточенные боестолкновения. Судя по фото, инфраструктура города, расположенного вблизи границы на севере региона, получила значительные повреждения. На фото можно увидеть множество разрушенных строений. Фасады некоторых домов покрылись сажей в результате пожаров, другие были охвачены огнем в момент съемки, которая велась с беспилотника.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские бойцы вышли на правый берег реки Волчья в Волчанске (Харьковская область). Также, по данным канала, ВС РФ продвинулись внутри города, заняв позиции в серой зоне. Канал отмечает, что эта река делит город на северную и южную части. Минобороны России эту информацию не комментировало.