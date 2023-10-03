Появились кадры уничтоженной колонны ВСУ на Запорожском направлении

Фото: UK Ministry of Defence/via Global Look Press

Британский танк Challenger 2

Колонна Вооруженных сил Украины была ликвидирована на Запорожском направлении, о чем свидетельствуют видео, опубликованное Telegram-каналом «Изнанка». В кадр также попал уничтоженный британский танк Challenger 2.

Уничтоженная колонна ВСУ вместе со сгоревшим британским Challenger 2 на Запорожском направлении, — гласит подпись к видео.

Ранее ВС России нанесли удары по украинским пунктам управления беспилотными летательными аппаратами на территории Донецкой Народной Республики. По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, артиллерия и авиация дополнительно поразили пункт временной диагностики десантно-штурмовой бригады ВСУ в Часовом Яре.

Украинская армия понесла потери в технике. Так, были уничтожены самоходные артиллерийские установки польского производства Krab и гаубицы «Гвоздика».

Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что российские силы в зоне проведения спецоперации значительно ослабили боевой потенциал противника. По его словам, ВСУ получили серьезный урон.



Вместе с тем The Telegraph сообщил, что Великобритания больше не сможет поставлять Украине вооружения, так как исчерпала собственные запасы. Лондон призвал других союзников Киева взять на себя больше обязательств для поддержки ВСУ.