Появились кадры уничтожения западной техники ВСУ FPV-дронами

Фото: МО РФ

Бойцы отряда специального назначения «Вега» уничтожили западную технику Вооруженных сил Украины, сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко. По его словам, иностранное вооружение было обстреляно FPV-дронами. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее бойцы группировки «Север» с помощью разведывательного дрона вычислили гаубицу ВСУ М777 американского производства, после чего поразили орудие с помощью дрона-камикадзе «Ланцет». Российские «иксоводы» действовали на Харьковском направлении.

На опубликованных кадрах видно, как украинские военные буксируют гаубицу на боевую позицию, расположенную под кронами деревьев, маскирующими орудие. Однако это не помешало бойцам ВС России нанести поражение технике — гаубицу вычислили в момент ее подвоза. Спустя время после того, как М777 привезли на точку, в нее влетел «Ланцет». На видео видно, как после столкновения с гаубицей на месте подрыва образовался плотный серый дым.

Ранее специализирующийся на российской военной авиации Telegram-канал Fighterbomber опубликовал видео, на котором запечатлен момент удара по истребителю МиГ-29, состоящему на вооружении Украины. По данным авторов канала, военная машина была уничтожена на аэродроме Днепропетровска. Дата успешной атаки неизвестна. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.