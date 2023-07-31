Появились кадры уничтожения трех танков Bradley

Фото: Spc. Everett Babbitt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танк Bradley

Telegram-канал «Архангел спецназа» опубликовал кадры уничтожения танков Bradley Вооруженных сил Украины. По информации канала, три танка подошли к позициям российской армии, однако быстро потерпели поражение.

На видео показано, так как один танк подорвался на мине, второй был подбит противотанковой управляемой ракетой.

До этого были опубликованы кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины российской авиацией на Запорожском направлении. По неподтвержденной информации, экипаж боевой машины погиб. Ранее также стало известно, что в ходе боестолкновений у поселка Работино на Запорожском направлении украинские войска потеряли пять единиц бронетехники, в том числе и американскую БМП M2 Bradley.

Врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ с утра 26 июля пытаются прорвать оборону в районе населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Новопокровка в Запорожской области. По его словам, украинская сторона несет значительные потери.

После этого военкор Андрей Руденко сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку прорвать российскую оборону в зоне СВО. Он уточнил, что активность противника зафиксирована у Авдеевки и Марьинки в Донецкой Народной Республике. В общей сложности на этом участке фронта ВСУ за сутки атаковали пять раз.