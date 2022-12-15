Опубликованы кадры уничтожения «Ланцетом» украинской РЛС

Фото: Минобороны РФ

В Сети появились кадры, на которых видно, как российский дрон «Ланцет» уничтожает украинскую радиолокационную станцию. Атака была совершена на РЛС 36д6-м1, которая способна обнаруживать и вести воздушные цели на расстоянии до 400 километров.

Ранее российские вооруженные силы в ходе спецоперации на Украине начали применять против украинской пехоты и легкобронированной техники модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет», имеющие усиленную боевую часть. Эти дроны используют для поражения украинских войск в укреплениях открытого типа, а также для уничтожения гаубиц в рамках контрбатарейной борьбы.

Как уточнил военный эксперт Сергей Хатылев, дроны-камикадзе «Ланцет» превосходят американские Switchblade 300 как минимум в двух показателях: вес американского дрона составляет всего 2,5 кг, в то время как отечественный «Ланцет» весит в два раза больше. При этом заряда аккумулятора российским беспилотникам хватает на 60 минут полета против всего 15 минут у американского Switchblade.