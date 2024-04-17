Появились кадры ударов Су-25 по расположениям ВСУ Военкор Руденко показал кадры ударов ВКС РФ по технике и личному составу ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащие Воздушно-космических сил России атаковали расположения украинских войск на Донецком направлении, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. По его словам, пилоты штурмовиков Су-25 ударили ракетами по замаскированной технике и личному составу подразделений противника.

Штурмовики Су-25 ударили ракетами по замаскированной технике и личному составу подразделений ВСУ на донецком направлении, — написал военкор.

На опубликованных кадрах видно, как Су-25 ВКС России готовятся к вылету. После этого пилоты самолетов садятся в кабины и взмывают в небо с аэродрома базирования. Долетев до цели, российские штурмовики выпускают по ним несколько ракет, затем благополучно возвращаются на базу.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что МЧС Украины подтвердило удар российских войск по гостинице в Чернигове, где находились украинские военнослужащие. Пока местные СМИ «воют о вероломной атаке», ведомство публикует объективный контроль. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Также ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по инфраструктуре порта в районе Одессы. На данном участке оцеплены дороги, проезд разрешен только медикам.