Появились кадры с подбитой украинской техникой на Запорожском направлении «Архангел спецназа Z»: ВС РФ уничтожили HMMWV и ББМ «Козак» под Запорожьем

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал кадры с подбитой украинской военной техникой на Запорожском направлении. По данным авторов канала, российские войска заняли лесополосу, которая была утрачена в начале украинского контрнаступления, и в ходе боев уничтожили многоцелевой бронированный автомобиль HMMWV и боевую бронированную машину «Козак». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Погода вносит сильные коррективы, есть сложности с аэроразведкой у обеих сторон. За вчерашний вечер ВС РФ заняли одну лесополосу в прилегающем массиве, которая была утрачена в начале «наступа». Уничтожен HMMWV («Хамви») и ББМ «Козак», — говорится в сообщении.

Ранее военный корреспондент Семен Пегов опубликовал кадры уничтожения пункта ВСУ в зоне СВО. На видео после точного попадания российской ракеты здание почти полностью разрушается.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев до этого рассказал, что при ракетных ударах Вооруженных сил России по Киеву пострадал авиазавод вблизи аэропорта Жуляны, где производятся беспилотники для украинских войск. Он уточнил, что удар был нанесен ночью 24 ноября. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.