Появились кадры первой трофейной БМП CV-90 шведского производства

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БМП CV-90

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал фотографию, на которой изображен российский военный, стоящий рядом с трофейной БМП CV-90 шведского производства. По данным военкора Бориса Рожина, солдаты впервые захватили CV-90 в зоне СВО. Они отбили БМП у противника на направлении Сватово — Кременная.

Бойцами 1 мсб 252 мсп 3 мсд 20 ОА на направлении Сватово — Кременная затрофеена первая шведская БМП CV-90, — пишет Рожин.

Ранее издание Military Watch Magazine сообщило, что Россия получила возможность изучить секретные технологии НАТО, применяемые при производстве англо-французских ракет Storm Shadow. По информации MWM, захваченный трофей Storm Shadow позволит российским военным разработать меры противодействия потенциальным угрозам со стороны Альянса.

О захвате ракеты Storm Shadow ранее сообщил глава военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Он заявил, что операция по изъятию боеприпаса длилась два дня.

В июне Минобороны России показало видео с захваченными на Запорожском направлении танками Leopard и боевыми машинами пехоты Bradley. В ведомстве уточнили, что были обнаружены несколько единиц западной техники ВСУ с рабочими двигателями.