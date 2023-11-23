Появились кадры работы российской артиллерии под Авдеевкой Коц: ВС РФ наносят удары из артиллерии по позициям ВСУ на Авдеевском направлении

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале кадры работы российской артиллерии на Авдеевском направлении в ДНР. По его словам, ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ в районе частного сектора у Авдеевского коксохимического завода.

Впечатляющие кадры из-под Авдеевки —Коксохим, частный сектор. Представьте плотность артиллерийского огня! — подписал ролик военкор.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о продвижении ВС РФ в районе железнодорожной станции Ясиноватая-2 на Авдеевском направлении в ДНР. По его оценкам, контроль над Авдеевкой позволит ВС РФ расширить железнодорожный транспортный узел и улучшить снабжение. Военкор добавил, что ему известно о «разведке боем» в населенных пунктах Водяное и Северное. Также российские войска малыми группами штурмуют позиции в районе Авдеевского коксохимического завода, рассказал он.

Военкор Александр Коц до этого отмечал, что под Авдеевкой для Украины может возникнуть новая «Азовсталь». Под этим он имеет в виду то, что Авдеевка с определенной вероятностью, как завод в Мариуполе, окажется в кольце окружения российской армии.