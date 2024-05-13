Появились кадры прибытия Белоусова на консультации в Совет Федерации РИА Новости опубликовало кадры прибытия Белоусова в Совфед

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства РФ Андрей Белоусов в Совете Федерации РФ. Профильные комитеты Совета Федерации РФ проведут консультации по переназначению министров силового блока и главы МИД

Предложенный президентом России Владимиром Путиным кандидат на должность министра обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Совет Федерации, сообщает РИА Новости. Там проходят консультации по кандидатам на посты руководителей министерств силового блока. На распространенных агентством кадрах видно, как он выходит из лифта в сопровождении спикера СФ Валентины Матвиенко.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал Белоусова человеком с сильным характером, великолепно знающим аналитику и обладающим большим личным опытом в организации работ. Он обратил внимание, что на посту первого вице-премьера он каждый день вникал в проблемы страны.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает Белоусова нестандартно мыслящим человеком. По его словам, именно такой подход поможет ему решить поставленные задачи.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что Белоусов имеет стратегический кругозор и нестандартный подход к решению сложнейших задач, что станет востребованным для достижения победы в спецоперации на Украине. Он назвал назначение Белоусова исключительно удачным решением.