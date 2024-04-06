Появились кадры очередной подбитой БМП Bradley Военкор Руденко: российские военные подбили еще одну БМП Bradley в зоне СВО

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency.Global Look Press

M2 Bradley

Вооруженные силы России подбили еще одну боевую машину пехоты M2 Bradley американского производства, используемую украинскими войсками в зоне боевых действий, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. Он опубликовал кадры, на которых технику везут из Авдеевки. По словам Руденко, его радуют такие ролики.

Радуют такие кадры. Из Авдеевки тащат еще одну Bradley, — написал военкор.

В опубликованном ролике, снятом одним из российских бойцов, видно, как американскую БМП везут по дороге через населенный пункт. Военнослужащий искренне порадовался, что противник лишился еще одной машины Bradley.

Ранее военнослужащий российской 20-й мотострелковой дивизии БПЛА с позывным Бошка сообщил, что украинские военные пытаются спрятать танк Leopard, подбитый на поле боя в районе населенного пункта Марьинка. По его словам, бронетехника была подбита артиллерией и выведена из строя.

До этого СМИ сообщали, что военнослужащие ремонтных подразделений группировки «Центр» отогнали и отремонтировали трофейную БМП Marder немецкого производства. Машина была подбита в районе населенного пункта Северное на Авдеевском направлении, ее нашли на открытом пространстве в воронке от снаряда.