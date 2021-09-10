Появились кадры ночного десантирования подразделений ВДВ под Псковом

Министерство обороны России показало кадры ночного десантирования в ходе российско-белорусских учений «Запад-2021» в Псковской области, сообщает телеканал РЕН ТВ. Как известно, в операции были задействованы более 20 самолётов военно-транспортной авиации Ил-76, которые осуществляли выброску подразделений ВДВ с высот от 600 до 4000 метров на две площадки приземления.

На кадрах видно , что десантники заходят в военно-транспортные самолёты. После этого видео показывает взлёт лайнера и десантирование военных в ночное время. Также можно увидеть приземление военной техники.

Как отмечается, военные использовали современные комплексы навигации и приборы ночного видения. После сбора личного состава и расшвартовки приземлившейся военной техники подразделения захватили полевой аэродром и уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и средств ПВО.

Ранее сообщалось, что на территории России и Белоруссии стартовали военные учения «Запад-2021». В учебно-боевых операциях примут участие разные рода войск Западного военного округа и корабли Балтийского флота России. В манёврах примут участие более 200 тысяч военнослужащих из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Индии и Армении. В ходе мероприятий будет отрабатываться взаимодействие войск в разных условиях боя.