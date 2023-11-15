Появились кадры, как ВС России разгромили ж/д мост ВСУ «чугунием»

Фото: МО РФ

ВС России «чугунием» уничтожили железнодорожный мост ВСУ, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. В качестве подтверждения он опубликовал кадры нанесенного удара. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Коц уточнил, что удар был совершен «чугунием» с унифицированным модулем планирования и коррекции. На видео заметно, как атака точечно пришлась на мост, после чего произошел взрыв и в небо взметнулись клубы густого дыма.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал кадры удара российскими силами по промышленной зоне под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). По информации канала, в ангаре Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрывали свою боевую технику.

Также Минобороны РФ сообщило, что в районах населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь ДНР была пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп. В ведомстве отметили, что украинские военные принадлежали к 128-й бригаде территориальной обороны. Кроме того, ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на островах Мелкий и Алешкинский. При этом военные отразили на Запорожском направлении две атаки штурмовых групп ВСУ.