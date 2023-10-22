Российская ракета разнесла в щепки пункт дислокации ВСУ и попала на видео «РВ»: вертолет ВС России уничтожил пункт дислокации ВСУ в зоне СВО

Фото: МО РФ

Ударный вертолет ВС России ликвидировал пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины в Малиновке Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На опубликованных каналом кадрах видно, как цель поражают точным ракетным ударом, после чего в зоне взрыва в стороны разлетаются обломки сооружения.

По информации канала, атака производилась легкой многоцелевой управляемой ракетой. При этом потери противника не уточняются.

Ранее Telegram-канал опубликовал кадры наступления российских войск у города Авдеевка в Донецкой Народной Республике. По данным канала, там подразделения ВС РФ поразили пехоту противника и его укрепления у Авдеевского террикона.

Вместе с тем начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что украинская армия потеряла до двух рот личного состава в районе Купянского направления. В рамках контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», а истребители-бомбардировщики Су-34 совершили удары по позициям временной дислокации и опорным пунктам подразделений нескольких бригад ВСУ в различных населенных пунктах на этом же участке фронта.