Появились кадры боев за агрегатный завод Волчанска Военкор Котенок: в Волчанске продолжаются тяжелые бои за агрегатный завод

Фото: МО Украины

Тяжелые бои за местный агрегатный завод продолжаются в городе Волчанске Харьковской области Украины, написал в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Он также опубликовал кадры, на которых видна обстановка в данном районе. По словам военкора, ролик был снят украинским беспилотником.

Агрегатный завод Волчанска, за который продолжаются тяжелые бои. Кадры сделаны с украинского беспилотника, — написал военкор.

На опубликованных кадрах можно заметить, что за все время боев предприятие получило серьезные повреждения. На его территории практически не осталось живого места. В ролике виден момент прилета по зданию, он пришелся по наружной стене. На месте взрыва образовалось облако дыма и поднявшейся пыли.

Ранее украинские СМИ сообщали, что российские войска нарастили «ударный кулак» на участке от Райгородки до Нововодяного. Утверждалось, что они активно готовятся к мощному наступлению в сторону Боровой Харьковской области. Минобороны России эту информацию не подтверждало.

До этого военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о подготовке ударных группировок ВСУ офицерами НАТО и главнокомандующим украинскими войсками Александром Сырским. Они планируют контрнаступление на локальном участке в Харьковской области.