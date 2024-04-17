Появились фото жительницы Варшавы, причастной к подрыву авто Прозорова ФСБ опубликовала фото девушки, передавшей части бомбы для подрыва авто Прозорова

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Toyota Land Cruiser Prado после взрыва в Москве 12 апреля

Федеральная служба безопасности России опубликовала фотографии жительницы Варшавы, передавшей курьеру компоненты для изготовления бомбы, с помощью которой подорвали автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. По данным ведомства, элементы бомбы были замаскированы под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, передает РИА Новости.

На опубликованных кадрах видно, как жительница Варшавы складывает небольшие коробочки в бумажный пакет. В ролике девушка заявила, что «все запаковала и все оставила». Она также показала на камеру пустой контейнер, в котором якобы собирается «рыбку засаливать». После этого представлены фотографии самой девушки.

Подрыв машины Прозорова произошел на севере Москвы 12 апреля. Федеральная служба безопасности также допросила курьера, который привез компоненты для изготовления бомбы. Он утверждает, что получил груз от представителя транспортной компании 6 апреля, посылку забрали на следующий день.

Ранее ФСБ показала кадры задержания россиянина, подозреваемого в подрыве автомобиля Прозорова в Москве. Мужчина рассказал на камеру, что был завербован украинскими спецслужбами.