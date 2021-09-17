Фото арсенала напавшего на силовиков под Воронежем попало в Сеть

Фото арсенала задержанного в Воронежской области по подозрению в убийстве семьи и посягательстве на жизнь сотрудников полиции попало в Сеть. Оружие изъято у Виктора Мирского. По факту преступлений СКР возбудил уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На фото видно много осколочных гранат, карабин «Сайга-12» с множеством патронов к нему, СВД, также с большим количеством пуль, и другое снаряжение. Подозреваемый при задержании пытался отстреливаться. Информации о раненых или погибших не поступало.

Нападение на отдел полиции в Лисках было совершено утром 16 сентября. Мужчина в камуфляжной одежде взорвал входную дверь в здание, после чего скрылся с места преступления на автомобиле. Пострадал сотрудник взвода патрульно-постовой службы, получивший осколочное ранение ноги. Его жизни ничего не угрожает.

Нападавший также подозревается в убийстве трёх человек в селе Каменка. Предполагается, что оно было совершено до атаки на отдел полиции. Жертвами злоумышленника стали женщина и двое её детей. По предварительным данным, с ними у мужчины произошёл бытовой конфликт, а нападение в Лисках — месть за вмешательство полиции в него.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов считает, что злоумышленник готовился к преступлению серьёзно и не собирался к самопожертвованию.