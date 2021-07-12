Появились данные о строительстве города в Сибири по предложению Шойгу

Первый город, который будет построен в Сибири по предложению главы министерства обороны Сергея Шойгу будет возведён по типу Электрограда. Об этом сообщает URA.RU.

Новый город будет основан в Минусинской котловине в Красноярском крае на границе с республикой Хакасия. По данным СМИ затея состоит в возрождении промышленной зоны, которая начиналась строиться в том районе в 70-е годы, но в 80-е проект был заморожен. Отмечается, что в той зоне есть вся необходимая инфраструктура, в частности, ГЭС и аэропорт. Также есть и образовательная база в виде университета и института, которые, по замыслу проекта должны составить научный центр в будущем.

Ранее сообщалось, что предположительным местом строительства нового города названа республика Хакасия. Отмечается, что это президент России Владимир Путин заявил о том, что сибирский регион должен стать связующим звеном между европейской частью страны и Дальним востоком.