Повторное тестирование в Госдуме не выявило коронавирус у депутатов

Депутаты Госдумы прошли повторное тестирование на коронавирус. В результате обследования COVID-19 у парламентариев выявлен не был. Об этом журналистам 14 апреля рассказал информированный источник в аппарате нижней палаты парламента.
По словам собеседника сотрудников СМИ, во вторник депутаты собираются на заседание Госдумы.
Все участники заседания предварительно прошли тестирование. Фактов заражения не выявлено, — приводит слова источника РИА Новости.
Днём ранее советник председателя нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова рассказала, что депутаты проходят повторное тестирование на коронавирус в связи с необходимостью посещать планерные заседания.
По информации на 14 апреля, в общей сложности в мире коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, свыше 119 тысяч пациентов скончались, более 450 тысяч человек выздоровели.
В РФ зафиксировано 21 102 случая заражения, 1470 человек выздоровели, 170 пациентов умерли. В Москве 13 002 человека заразились, 1016 из них выздоровели, 95 человек умерли.
Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин поддержал инициативу депутатов о синхронизации федеральных и региональных льгот, которые вводятся для минимизации ущерба от коронавируса. По словам главы комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексея Диденко, премьер согласился с необходимостью обеспечить отсрочки платежей в региональные и муниципальные бюджеты.