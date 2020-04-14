Повторное тестирование в Госдуме не выявило коронавирус у депутатов

https://static.news.ru/photo/a44264e2-7e30-11ea-a680-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы прошли повторное тестирование на коронавирус. В результате обследования COVID-19 у парламентариев выявлен не был. Об этом журналистам 14 апреля рассказал информированный источник в аппарате нижней палаты парламента.

По словам собеседника сотрудников СМИ, во вторник депутаты собираются на заседание Госдумы.

Все участники заседания предварительно прошли тестирование. Фактов заражения не выявлено, — приводит слова источника РИА Новости.

Днём ранее советник председателя нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова рассказала, что депутаты проходят повторное тестирование на коронавирус в связи с необходимостью посещать планерные заседания.

По информации на 14 апреля, в общей сложности в мире коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, свыше 119 тысяч пациентов скончались, более 450 тысяч человек выздоровели.

В РФ зафиксировано 21 102 случая заражения, 1470 человек выздоровели, 170 пациентов умерли. В Москве 13 002 человека заразились, 1016 из них выздоровели, 95 человек умерли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин поддержал инициативу депутатов о синхронизации федеральных и региональных льгот, которые вводятся для минимизации ущерба от коронавируса. По словам главы комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексея Диденко, премьер согласился с необходимостью обеспечить отсрочки платежей в региональные и муниципальные бюджеты.