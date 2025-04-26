Повтор Чернобыля через 40 лет: реален ли ядерный теракт на Курской АЭС

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

26 апреля — очередная годовщина чудовищной катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Эта авария фактически перевернула все представления людей о мирном атоме. В результате ЧС произошел мощный взрыв с выбросом радиоактивных веществ. Возможно ли сегодня повторение страшных событий на фоне продолжающихся на Украине боевых действий, какие АЭС могут стать мишенью боевиков — в материале NEWS.ru.

Что случилось в Чернобыле 26 апреля 1986 года

Авария на Чернобыльской АЭС стала крупнейшей в истории атомной энергетики: тогда была полностью разрушена активная зона реактора, здание энергоблока частично обвалилось, произошел значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.

Непосредственно при взрыве погиб один человек — оператор насосов Валерий Ходемчук, причем его тело не удалось обнаружить под завалами. Вскоре в медсанчасти умер от полученных ожогов инженер-наладчик системы автоматики Владимир Шашенок.

Спустя сутки, 27 апреля, был эвакуирован город Припять, а в последующие дни — население 10-километровой зоны вокруг ЧАЭС. Всего в течение мая 1986 года из 188 населенных пунктов в 30-километровой зоне отчуждения вокруг станции были отселены около 116 тысяч человек.

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Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тысяч квадратных километров, из них 70% — на территории Украины, Белоруссии и России. Известно, что наиболее загрязнены были северные районы Киевской и Житомирской областей Украинской ССР, Гомельская область Белорусской ССР и Брянская область РСФСР. Позднее выяснилось, что радиоактивные осадки выпали в Ленинградской области, Мордовии и Чувашии. Также загрязнение было отмечено в арктических регионах СССР, Норвегии, Финляндии и Швеции. Однако только 14 мая генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев выступил с телевизионным обращением, в котором рассказал об истинном масштабе происшествия.

Позднее советская госкомиссия по расследованию причин ЧП возложила ответственность за катастрофу на руководство и оперативный персонал станции. Созданный Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) Консультативный комитет по вопросам ядерной безопасности в своем отчете 1986 года подтвердил выводы комиссии.

Ранее генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук рассказал, как после катастрофы на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года КГБ вычислял там шпионов иностранных разведок. По его словам, Запад вербовал местных жителей, чтобы узнать, что происходило на месте после аварии, каковы были ее причины и как действует государственная система СССР при ликвидации последствий. Тех, кто пытался добыть и передать такую информацию за рубеж, советская контрразведка сумела выявить.

Фото: Игорь Костин/РИА Новости 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария. Вид на Чернобыльскую АЭС со стороны четвертого реактора

Какие угрозы существуют для Запорожской АЭС

Украинские военные регулярно продолжают атаковать атомные электростанции, находящиеся в зоне боевых действий. Например, в ноябре прошлого года Вооруженные силы России предотвратили «вероломную попытку» захвата Запорожской АЭС, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, противник планировал применить РСЗО HIMARS, а также ударные беспилотные комплексы. Он уточнил, что работа на объекте не прерывалась, радиационный фон находился в пределах нормы.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее предположил, что Вооруженные силы Украины могут вновь попытаться захватить Запорожскую АЭС. В разговоре с NEWS.ru сенатор выразил мнение, что сейчас украинская армия готова на что угодно.

В начале апреля нынешнего года украинская сторона распространила информацию о якобы случившейся аварии на ЗАЭС. Однако позднее руководство объекта в официальном Telegram-канале опровергло такие данные, сообщив, что станция работает в прежнем режиме, не зафиксировано никаких нарушений пределов и условий безопасности, а слухи об аварии после атаки ВСУ недостоверны. В публикации подчеркивалось, что распространяемые фейковыми аккаунтами сведения об инциденте на станции являются неудачным розыгрышем.

В середине апреля Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона территорию вблизи Запорожской АЭС , сообщили в пресс-службе атомной электростанции. Там отметили, что украинский БПЛА был уничтожен в 300 метрах от территории объекта, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре

Существует ли опасность для Курской АЭС

В зоне особого внимания сегодня в контексте ведущихся боевых действий находится и Курская АЭС. Так, Киев попытался совершить акт ядерного терроризма через атаку на этот объект, сообщил СК РФ по итогам оперативного заседания с участием главы ведомства Александра Бастрыкина.

«Также зафиксирован факт совершения со стороны киевского режима попытки ядерного терроризма путем атаки территории Курской АЭС, повлекшей повреждение хранилища отработанного ядерного топлива», — уточнили в СК.

Ранее три украинских беспилотника, начиненные взрывчаткой C-4 иностранного производства, уже атаковали Курскую станцию. Первые два не сдетонировали. Третий БПЛА был перехвачен, дрон упал рядом со складом ядерных отходов и взорвался. В результате повреждения получил фасад здания склада, никто не пострадал.

Может ли повториться Чернобыль в Курской области

Физик-ядерщик Андрей Ожаровский в разговоре с NEWS.ru обратил внимание, что реакторы Курской АЭС не рассчитаны на бомбардировки.

«[В составе] КАЭС четыре энергоблока РБМК-1000 — таких же, как на Чернобыльской АЭС. И сами энергоблоки лишены какой-либо защитной оболочки. Они расположены в обычных зданиях, как будто бы это была не АЭС. Проект ЧАЭС довольно «страшненький», это все знают. Так вот Курская АЭС представляет огромную угрозу для населения в случае, если что-то пойдет не так с реакторными зданиями», — предупредил Ожаровский.

По его словам, в бетонных и металлических контейнерах высотой около пяти метров хранятся самые страшные ядерные отходы — отработавшее ядерное топливо Курской АЭС. Однако, указал эксперт, даже разрушение стены хранилища не должно привести к катастрофе, потому как внутри контейнеры достаточно прочные. «По крайней мере, по заявлениям Росатома, способные выдержать падение самолета», — рассказал Ожаровский.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Курская атомная электростанция

Специалист затруднился расписать сценарий в случае нападения на хранилище ядерных отходов: «Предполагаю, что вещества находятся в твердом состоянии и взрыв их может раскидать на несколько сотен метров. То есть даже технически, не дай бог, в случае разрушения хранилища есть шансы радиоактивные вещества собрать».

Однако совершенно иная ситуация будет в случае успешного удара по атомному реактору, предупредил ученый.

«При атаке на реактор вещества разлетаются на огромные расстояния, так как в рабочем состоянии он находится под большими температурами, под большим давлением. Поэтому мы видели катастрофические последствия аварии на Чернобыльской АЭС, которая взорвалась по внутренним причинам, когда разлетелось на сотни километров. Инцидент подчеркивает давно известный факт, что страны, на территории которых расположены АЭС, хранилища ядерных отходов и других объекты ядерной инфраструктуры, уязвимы и в случае теракта, и в случае обычных боевых действий», — заключил Ожаровский.

Кто хочет взорвать АЭС на Украине и в России

Как заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, начальник Главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилл Буданов предлагал подорвать все украинские атомные электростанции. По его словам, в США знают об этих планах, из-за чего воспринимают Украину как «обезьяну с гранатой», и поэтому хотят взять эти объекты под свой контроль.

«Они же знают про наши планы взорвать все атомные станции, если Украина будет проигрывать. Буданов носился с этим годика полтора назад. Типа все взорвем, все российские, до которых дотянемся, все наши, чтобы никому не досталось», — рассказал Арестович.

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Алексей Арестович

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своей готовности рассмотреть возможность передачи Запорожской АЭС под контроль американского капитала, несмотря на то что станция находится на территории России. Он также подтвердил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом потенциальные инвестиции и не стал возражать против модернизации станции при участии США.

Насколько хорошо защищены российские АЭС

Существующие АЭС всех моделей, а особенно советской и российской постройки, надежны, заявил в разговоре с NEWS.ru эксперт в сфере безопасности, офицер ФСБ в запасе Сергей Храпач.

«Система их безопасности может предотвратить ракетно-артиллерийский налет, либо атаку БПЛА, а также способна минимизировать человеческий фактор при управлении реакторами, поскольку опыт Чернобыльской катастрофы был детально изучен и учтен при проектировании и последующей эксплуатации», — указал собеседник NEWS.ru.

По его словам, даже в 1960-х годах предусматривались условия сейсмической устойчивости, а также возможное падение летательных аппаратов общей массой до 400 тонн.

«Современные АЭС еще более защищены от внешних воздействий, включая возможные поражения от ракетно-пушечного вооружения. Конечно, взрыва ядерного боеприпаса подавляющее большинство АЭС выдержать не смогут, но все потенциальные владельцы такого оружия ни разу не демонстрировали желания его применить в таких целях. Прочее же вооружение не способно привести к необратимым процессам, приведшим к Чернобыльской катастрофе», — заключил Храпач.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе с NEWS.ru подтвердил, что степень безопасности российских АЭС после аварии 1986 года возросла многократно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Собственно, изначально они проектировались, чтобы выдерживать высокие тепловые и ударные нагрузки. На мой взгляд, нет оснований опасаться повторения Чернобыльской катастрофы в результате падения самолета или ракеты: во-первых, вероятность подобного сценария минимальна, во-вторых, никакого ядерного гриба в этом случае мы не увидим — атомная станция, скорее всего, просто остановится», — заключил Хазанов.

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