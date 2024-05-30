Повреждены паромы в Керчи, удары по храму и АЗС: как ВСУ атакуют РФ 30 мая

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Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. ВСУ выпустили ракеты ATACMS по Крымскому полуострову, а также попытались напасть с помощью воздушных и морских беспилотников. Пожилой мужчина получил ранения в результате обстрела Донецка. Пять украинских дронов были сбиты над Краснодарским краем. БПЛА совершили налет на автозаправку в Белгородской области. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

ВСУ атаковали Крым беспилотниками и ракетами ATACMS

Минувшей ночью украинские войска несколько раз попытались совершить террористические акты на территории Крыма, сообщило Минобороны РФ. Восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и восемь БПЛА самолетного типа были уничтожены средствами ПВО над акваториями Черного и Азовского морей.

«Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова», — добавили в ведомстве.

Глава Министерства транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что обломки сбитых ракет упали в районе Керчи. В результате получили повреждения два парома: автомобильный и железнодорожный. Обошлось без жертв среди моряков и гражданских.

В Минобороны РФ не комментировали информацию о том, что паромы получили повреждения в результате уничтожения украинских ракет.

По данным военного ведомства, накануне ВСУ утром и вечером пытались атаковать полуостров с помощью морских дронов. Три украинских безэкипажных катера были уничтожены морской авиацией Черноморского флота.

Пять украинских БПЛА сбили над Краснодарским краем

Утром 30 мая Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию Краснодарского края с помощью пяти беспилотников. Все они были уничтожены средствами ПВО, сообщило Минобороны РФ.

«Около 07:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

По данным оперштаба региона, обломки одного из сбитых дронов повредили трансформаторную подстанцию в станице Вышестеблиевской. Другой БПЛА упал в районе поселка Волна, обошлось без последствий на земле. Мирные жители не пострадали.

Балицкий сообщил об обстреле Энергодара и Каменки-Днепровской

Накануне утром города Энергодар и Каменка-Днепровская в Запорожской области подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил глава региона Евгений Балицкий. Он призвал местных жителей временно не покидать дома, а автомобилистов воздержаться от поездок в Энергодар.

Фото: МО Украины

Утром 30 мая Балицкий заявил об ударе украинского дрона по электрической подстанции. Более 1,8 тысячи жителей Каменки-Днепровской и Великой Знаменки временно остались без света. В результате атаки никто не пострадал.

Губернатор сообщил об ударе по газопроводу в поселке под Херсоном

Накануне утром украинская армия обстреляла поселок Любимовка Каховского муниципального округа Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Поврежден распределительный газопровод в поселке Любимовка Каховского МО. Пострадавших нет. На данный момент газоснабжение полностью восстановлено», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Пенсионер получил ранения при обстреле Донецка

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 13 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили семь обстрелов на Донецком направлении и шесть — на Горловском. ВСУ выпустили 32 боеприпаса по региону. Четыре инфраструктурных объекта и автомобиль получили повреждения. В результате обстрела пострадал мирный житель.

«В поселке Александровка многочисленные осколочные ранения возле дома по ул. Ленина получил мужчина 1955 г. р. Пострадавший доставлен в торакальное отделение лечебного учреждения», — уточнил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Глава Курской области сообщил о налетах дронов на два села региона

Накануне украинские БПЛА совершили налеты на села Гордеевка и Успеновка в Кореневском районе Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. По его словам, местные жители не пострадали.

«После сбросов взрывных устройств возник пожар в одном домовладении в Гордеевке и одном в Успеновке. Также взрывом была повреждена линия электропередачи», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Дроны ударили по АЗС в селе Белгородской области

За прошедшие сутки средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере два раза: днем 29 мая и утром 30 мая. По данным Минобороны РФ, три украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены над регионом.

Населенные пункты Грузское, Мухин, Шебекино, Новая Таволжанка, Новостроевка-Вторая, Безымено, Совхозный, Богун-Городок и Замостье подверглись атакам дронов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Замостье БПЛА дважды ударили по автозаправке. Навес и фасад АЗС, заправочная колонка, а также автомобиль и трактор получили повреждения. В результате атаки пострадал мирный житель. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения лица и нижних конечностей. Его госпитализировали.

Утром 30 мая ВСУ несколько раз атаковали дронами-камикадзе село Грузское Борисовского района. В результате детонации взрывного устройства пострадал мирный житель. Он получил контузию, множественные непроникающие осколочные ранения головы и спины. Пострадавшего доставили в Борисовскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Всего в результате четырех взрывов были повреждены здания местного филиала «Почты России» и храма села, заключил Гладков.

В Минобороны РФ не комментировали сообщения губернатора об атаках ВСУ на регион.

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