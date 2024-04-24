Врач оценил вероятность крупной эпидемии из-за 47 новых вирусов у комаров Вирусолог Аграновский призвал не переживать из-за 47 новых вирусов комаров

Фото: Кирилл Зыкин/Агентство «Москва»

В заявлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой вряд ли речь идет о новых вирусов комаров, потому что все они достаточно известны, рассказал NEWS.ru вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский. Он пояснил, что эти вирусы могли появиться на новых территориях. Аграновский считает, что для общественности пока нет поводов для беспокойства, поскольку арбовирусы не вызывают крупную эпидемию. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России обнаружено 47 новых вирусов у комаров и 14 — у клещей

Это не значит, что не нужно обращать внимание на эти вирусы. Я не думаю, что в заявлении Поповой говорится о новых вирусах. Они могут быть новыми для местности, но вряд ли это прям новые вирусы, о которых мы мало что знаем. Мы знаем достаточно много и это должно быть предметом беспокойства и работы специалистов. Для общественности поводов для беспокойства пока нет. А если он будет, тогда Роспотребнадзор и Минздрав нас об этом предупредят, — сказал Агроновский.

Специалист добавил, что большое количество арбовирусов переносится членистоногими, но ни один из них не может вызвать крупную эпидемию. Более того, их распространение ограничено средой обитания переносчика — клещей или комаров.

Ранее кандидат биологических наук, директор АНО «Зеленая цивилизация» Дмитрий Федоров заявил, что на затопленных из-за половодья территориях создаются благоприятные условия для развития водных и околоводных организмов, в том числе возбудителей болезней и инфекций. По его словам, есть риск распространения малярии, гепатита и африканской чумы, так как паводки в весенний период 2024 года приведут к резкому ухудшению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки.