Поваленное ураганом дерево проткнуло автобус с людьми на юге России В Воронежской, Белгородской, Липецкой и Тульской областях бушует ураган

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В Воронежской, Белгородской, Липецкой и Тульской областях бушует ураган с проливными дождями, кадрами разгула стихии делится Telegram-канал Baza. Отмечается, что ветер валит деревья на припаркованные машины и детские площадки. Кроме того, одно из деревьев проткнуло пассажирский автобус с людьми.

Канал пишет, что в воронежском микрорайоне Сомово ураганом оборвало контактный провод на железнодорожных путях, из-за чего встал двухэтажный поезд Воронеж — Москва. В Белгороде сообщается об 11 поваленных деревьях, которые упали на проезжую часть, повредив шесть автомобилей. В Старом Осколе порыв ветра сорвал часть скейт-площадки и вырвал дерево. В Туле повреждено 10 частных домов, 20 хозяйственных построек и пять машин.

Накануне мощный ураган накрыл город Уфу в Башкирии, в результате стихии были вырваны деревья, дорожные знаки, повреждены автомобили. Также пострадала по крайней мере одна местная жительница.

Штормовой ветер повалил деревья в Калининском, Ленинском и Октябрьском районах города, в результате чего повреждения получили пять машин. Кроме того, стихия срывала со зданий облицовку фасадов.