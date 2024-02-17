«Потрясет Украину»: военкор о подсчете погибших солдат и офицеров ВСУ Военкор Сладков: статистика по погибшим бойцам ВСУ потрясет Украину

Фото: МО Украины

Очень скоро начнется подсчет украинских солдат и офицеров, погибших в 2023 году, написал в Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его словам, Украина будет потрясена ужасной статистикой, ведь счет, вероятнее всего, идет на десятки тысяч.

Очень скоро начнем подсчитывать. Я так понимаю, линия фронта продвинется в сторону Киева. И «серые» территории, на которых лежат десятки тысяч покойных украинских военных, передут под полный наш контроль. Вот тут пригодится помощь пленных для подъема и транспортировки тел. Тема скорбная, но неизбежная. И она потрясет Украину ужасной статистикой, — написал Сладков.

Из-за большого числа погибших на Украине появились «похороны в рассрочку», добавил военкор. Тела бойцов выдают родственникам постепенно, чтобы не шокировать общество. В Харькове тем временем закрывают кладбища, на которых уже не осталось места, добавил Сладков.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили авиатехнику и склады боеприпасов на аэродромах ВСУ. По данным Минобороны РФ, общие потери ВСУ за сутки на Купянском, Донецком, Южно-Донецком и Херсонском направлениях составили до 975 военнослужащих.