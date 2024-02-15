Потребовавшей репарации Польше напомнили о послевоенном «подарке» от СССР Историк Мягков назвал абсурдными требования Польши о выплате репараций

Фото: В. Накаряков/РИА Новости

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков

Россия вправе потребовать от Польши десятки триллионов евро за помощь в восстановлении своей инфраструктуры после Второй мировой войны, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Так он прокомментировал требование Варшавы к Москве о выплате репараций по итогам Второй мировой войны. Кроме того, историк напомнил, что Советский Союз, по сути, подарил этому государству территории бывших провинций Германии.

Благодаря дипломатическим усилиям СССР Польша получила, по сути, большую часть Восточной Пруссии, за исключением нынешней Калининградской области. Силезия, Померания — это очень развитые территории, где тогда располагалось множество промышленных предприятий, — сказал он.

Мягков назвал требования Варшавы абсурдными. По его словам, Москва при желании может перекрыть их на несколько порядков большими претензиями.

Военный корреспондент Александр Коц ранее заявил, что, по мнению Варшавы, Россия, обложенная санкциями, вот-вот падет и начнет платить и каяться. Таким образом он прокомментировал слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что репарации за годы Второй мировой надо требовать не от Германии, а от Москвы, добавив, что жадные русофобы получат «от мертвого осла уши».