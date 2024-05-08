Потеря Киевом Часова Яра вызовет эффект домино: новости СВО на вечер 8 мая

Фото: МО РФ

Если Киев сдаст Часов Яр, это вызовет эффект домино, считает румынский аналитик Раду Хоссу. По его словам, в таком случае ВСУ потеряют контроль и над другими городами. Вместе с тем украинская армия за сутки потеряла более тысячи бойцов и большое количество техники, в том числе иностранного производства, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, российская сторона нанесла массированный удар по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 8 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Почему Киев запустит эффект домино при сдаче Часова Яра?

Как сообщает американский журнал Newsweek, на Западе никто не хочет, чтобы ВСУ начали сдавать города один за другим после Часова Яра. Хоссу, слова которого приводит издание, считает, что контроль над населенным пунктом позволит Москве усилить давление на западные страны.

«Битва за Часов Яр — это важный, почти решающий кусок для провоцирования потенциального эффекта домино, которого, конечно, никто из нас не хочет», — заявил эксперт.

По данным Telegram-канала «Иди и смотри», российские силы ведут наступление на восточных окраинах Часова Яра. Войска наступают на флангах, таким образом постепенно охватывая город. Сдались в плен порядка десятка украинских военнослужащих. Минобороны не комментировало данную информацию.

Какие потери понесли ВСУ в зоне СВО за сутки?

Согласно данным российского оборонного ведомства, подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю и полностью заняли населенный пункт Кисловка в Харьковской области. Бойцы ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ у Григоровки в ДНР и Стельмаховки в ЛНР. Противник потерял 55 военнослужащих и две гаубицы Д-30.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Андреевка, Курдюмовка, Миньковка и Клещеевка в Донецкой Народной Республике. Здесь потери украинской армии составили около 355 военных, танк, два автомобиля, американскую гаубицу М777, самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши, гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав» и склад боеприпасов.

Центральная группировка войск полностью заняла Новокалиново в ДНР. Кроме того, ВС России отразили 11 контратак штурмовых групп противника у Шумы, Новгородского, Водяного, Соловьево, Семеновки, Первомайского и Нетайлово Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли по меньшей мере 415 бойцов, немецкий танк Leopard, четыре бронированные машины, пять автомобилей, две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика».

Фото: МО Украины

Военные в составе Восточной группировки войск заняли более выгодные рубежи и отразили две контратаки ВСУ у населенных пунктов Урожайное и Старомайорское в ДНР. Потери противника составили до 170 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, американскую гаубицу М198, а также САУ «Акация».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое Запорожской области, Ивановка и Тягинка Херсонской области. Украинская армия потеряла не менее 55 бойцов, три автомобиля, САУ «Акация» и гаубицу Д-30.

ВС РФ ударили по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины

В Минобороны РФ сообщили, что утром 8 мая ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Были применены высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования, аэробаллистический ракетный комплекс «Кинжал» и беспилотники.

Ведомство подчеркнуло, что все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены. В результате атаки снижены возможности Украины по выпуску военной продукции, а также по переброске к линии соприкосновения западного вооружения и военной техники, отметили в МО.

Кроме того, представители украинского энергохолдинга ДТЭК сообщили, что три теплоэлектростанции на Украине получили повреждения в результате взрывов. По предварительной информации, оборудование серьезно пострадало. Однако не уточняется, о каких объектах идет речь.

«Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий», — говорится в сообщении.

В то же время министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в шести регионах страны получили повреждения объекты генерации и передачи электроэнергии. Глава министерства отметил, что последствия уточняются, работа над их ликвидацией уже началась.

Фото: МЧС Украины

Истребитель СУ-30СМ уничтожил беспилотник ВСУ

Минобороны показало кадры работы ВКС России в рамках выполнения боевых задач спецоперации. Истребитель СУ-30СМ ликвидировал дрон противника в зоне ответственности группировки войск «Восток».

На видео можно увидеть, как пилот проводит предварительный осмотр самолета. Затем машина совершает взлет и направляется к месту назначения. По достижении указанной точки летчик запускает снаряды по цели.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты еще 11 беспилотников. Также ликвидированы оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США и три французские управляемые авиабомбы Hammer.

В общем с начала СВО уничтожены 594 самолета, 270 вертолетов, 23 828 дронов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 950 танков и других боевых бронированных машин, 1280 боевых машин РСЗО, 9385 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 548 единиц специальной военной автомобильной техники.

Что указывает на скорое обрушение линии обороны ВСУ?

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что боевой дух бойцов ВСУ падает с каждым днем. По его мнению, это может привести к тому, что линии обороны ВСУ рухнут в ближайшем будущем. По его словам, представители западных стран также допускают скорое обрушение фронта не в пользу Киева.

«Боевой дух ВСУ снижается день ото дня, и обвал фронта со стороны Киева на определенных участках произойти может. Это то, чего так боится [президент Украины Владимир] Зеленский и что понимают представители Запада», — заявил Рогов.

Он отметил, что мобилизованные украинцы не желают умирать на фронте ради Зеленского, а заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск делаются исключительно для видимости поддержки Украины европейскими государствами.

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