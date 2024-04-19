«Потеря для ДНР»: в Донецке погиб воевавший против Украины американец Техас

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Рассел Бентли

Ряд источников сообщает о смерти американского военкора и волонтера Рассела Бентли с позывным Техас, который с 2014 года участвовал в боевых действиях на стороне ДНР. Что известно о гибели Техаса, что пишут военкоры, когда он пропал?

Что известно о пропаже Техаса

О пропаже Бентли 12 апреля сообщал, в частности, Telegram-канал Readovka. По данным источника, он пропал 8 апреля. Последний раз военкора видели в Петровском районе Донецка во время обстрела.

«8 апреля Рассел вместе с женой Людмилой приехал в исполком Петровского района Донецка по делам, когда начался очередной обстрел. Рассел, как утверждается, пошел узнать, не нужна ли помощь раненым, и с тех пор никто не видел ни его, ни его белую „Ниву“, припаркованную возле автобазы. В розыск пропавшего объявила полиция ДНР, ищет мужчину и медиакомпания „Русский Час“, недавно снимавшая о нем фильм, а также объявившая вознаграждение за информацию о Расселе», — писал Telegram-канал.

16 апреля по факту исчезновения Бентли было возбуждено уголовное дело, ситуацию взяла на контроль администрация президента, сообщал Telegram-канал «Батальон Восток». По данным СМИ, американца похитили неизвестные, соответствующими свидетельскими показаниями располагало следствие.

Рассел Бентли в 2014 году приехал в Донецк и вступил в ополчение, участвовал в боях в составе батальона «Восток», был известен под позывным Техас. Позже он получил российское гражданство и стал заниматься волонтерской и журналистской деятельностью.

Что известно о гибели Техаса

19 апреля о смерти Бентли сообщил ряд источников. В частности, об этом пишет Readovka со ссылкой на супругу американского журналиста.

«В донецкие СМИ обратилась супруга пропавшего волонтера Бентли Рассела, более известного по позывному Техас, и сообщила о его смерти. Официально смерть американского добровольца и волонтера не подтверждена», — сообщает Telegram-канал.

Информацию о гибели Техаса подтверждает военкор Александр Сладков. Журналист назвал смерть Бентли потерей для ДНР.

«Погиб Техас Рассел Бентли, самый лучший американец. Потеря для ДНР. Моя личная потеря. Это был настоящий мужчина, приехавший воевать за Донбасс, и он воевал, никогда не давал заднюю. Людмиле, супруге, мои соболезнования. Одним настоящим Героем стало меньше», — пишет военкор в своем Telegram-канале.

Также о смерти Техаса сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. В своем Telegram-канале она напомнила, что Бентли сотрудничал с изданием Sputnik.

«Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим "Спутником". Ужасно. Царство Небесное...» — написала Симоньян.

При этом официального подтверждения о гибели Бентли от правоохранительных органов на настоящий момент нет.

Кто из американцев еще воюет на стороне России

3 апреля текущего года стало известно, что американец с позывным Вил заключил в ХМАО контракт на военную службу в Вооруженных силах России. Об этом сообщал Telegram-канал «Югра Z Официально».

Ранее Вил, который не называет своего настоящего имени, служил в ВС США, однако «осознав, что на самом деле происходит на Украине, несколько месяцев назад приехал на СВО как доброволец», говорится в сообщении. Он поучаствовал в освобождении Авдеевки.

В феврале о Виле рассказывала военкор Интернациональной бригады «Пятнашка» Елена Соколова. По ее словам, американец стал одним из тех, кто поднял флаг США над Авдеевкой после выдавливания ВСУ.

В ноябре 2022 года группа граждан США решила вступить в Вооруженные силы ДНР и записала соответствующий ролик. Один из участников видео, который взял на себя слово, заявил, что сам он из Техаса, а его боевые товарищи — из Детройта, Миннесоты и других регионов США.

«Мы здесь для борьбы с глобализмом и за новый мировой порядок, мы здесь для борьбы с нацизмом. Россия — последняя, кто борется с глобализмом и либерализмом. Парни, это последняя битва за мир, поддержите нас», — обратился он к Западу.

В феврале 2023 года член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с MK.RU рассказал, что в подразделениях бывшего первого корпуса дэнээровских бригад воюют американцы, немцы, британцы, бразильцы, канадцы, французы и испанцы.

«Из тех, с кем я пресекался и кого лично знаю, десятка два иностранцев точно воюет. Я уж не говорю про ЧВК, где представлено еще больше государств. Большинство этих людей выступают против нацизма, интересовались или интересуются русской историей, хорошо знают русскую культуру», — сообщал Рогов.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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