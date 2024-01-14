Потепление, окончание морозов: погода в Москве и Петербурге 14 января Синоптик Леус: Москву ждут «крещенские оттепели»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мороз в Московском регионе в ночь на 14 января вновь преодолел отметку в −30 градусов. Какая ожидается погода в столице и в Санкт-Петербурге, будет ли потепление?

Как Москва пережила 30-градусный мороз

Согласно данным Гидрометцентра России, столбики термометров на метеостанции «Михайловское» в Новой Москве опускались до отметки в −30,7 градуса. Такой показатель стал самой низкой температурой в столице и области на старый Новый год. Немногим теплее было в Серпухове, где зафиксировали 30,1 мороза. В Истре температура упала до −29,7.

В связи с сильными морозами в Москве 13-го объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.

По данным сервиса «Яндекс. Расписание», как минимум 20 рейсов задержали или отменили в трех московских аэропортах. Уточняется, что во Внуково задержали семь рейсов, один отменили. В Домодедово задержали два рейса, в Шереметьево — десять.

Какой будет погода в Москве 14 января

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что ближе к вечеру 14 января в Москву придет теплый атмосферный фронт. В связи с этим столицу в воскресенье ждет облачная погода и небольшой снег.

«Москва большую часть дня проведет под влиянием уходящего антициклона, и только ближе к вечеру отметится приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, ближе к вечеру небольшой снег. Температура воздуха −11–13°. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 733 мм рт. ст., что ниже нормы», — пишет синоптик в своем Telegram-канале.

Какой будет погода в Москве на следующей неделе

Как отмечает Леус, в ближайшую неделю Москву ждут «крещенские оттепели». По его словам, крепкие морозы постепенно покидают столицу.

«Уже в понедельник стараниями очередного атлантического циклона вместе со снегом в мегаполис придут более теплые воздушные массы, и температура повысится до −1–3 [градусов]. Около 0, и также с небольшим снегом, ожидается в Москве во вторник. В среду слегка подморозит, и в тылу уходящего циклонического вихря температура понизится до −7–9 [градусов]. Морозно, около −11–13 будет и в ночь на четверг. Но уже днем регион ощутит начало следующей теплой волны. Снега станет больше, и к вечеру 18 января температура повысится до −1–3 [градусов]», — сообщает Леус.

Синоптик добавил, что крещенской ночью (с 18 на 19 января. — NEWS.ru) пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, а температура продолжит постепенно повышаться и к утру будет колебаться около 0.

«Днем 19 января пройдет мокрый снег с дождем, а столбики термометров поднимутся до +1–2. При этом волна тепла будет очень короткой, и уже поздним вечером, формируя гололедицу и переводя осадки в твердую фазу, температурный фон вернется в зону отрицательных температур. Утром 20 января в столице −6–8 [градусов]», — написал специалист в своем Telegram-канале.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал NEWS.ru, что на следующей неделе в Москве ожидается резкое потепление и понижение атмосферного давления.

«Аномальные морозы отступят, и уже в понедельник, 15 января, средняя температура воздуха составит −2–5°. В ночь на вторник ожидается −2–6 [градусов], днем до −7 [градусов]. В начале недели будет облачно, также прогнозируются осадки в виде небольшого снега», — уточнил синоптик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая будет погода в Петербурге 14 января и на следующей неделе

В воскресенье в Петербурге ожидается облачная погода и небольшой снег, пишет Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня на погоду Санкт-Петербурга окажет влияние передняя часть циклона, центр которого в середине дня расположится над восточной частью Балтийского моря. Он станет причиной облачной погоды, пройдет небольшой снег. Температура воздуха −10–12 [градусов]. Ветер юго-восточный 3–8 м/с, и очень низкое атмосферное давление — к вечеру барометры покажут 741 мм рт. ст.», — отмечает синоптик.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Погода», в понедельник, 15 января, температура воздуха в городе на Неве будет −10 градусов. Во вторник столбики термометра будут колебаться от −7 до −15 градусов, в среду — от −12 до −11 градусов, в четверг — от −5 до −7 [градусов], в пятницу — от −7 до −11, в субботу — от −10 до −11, а в воскресенье будет 6 градусов мороза.

Читайте также:

Ученые обещают аномально жаркое лето: чем грозит потепление России

Тысячи людей остались без света в Ростове-на-Дону

Морозы до −52 и мокрый снег: какая погода ждет россиян с 15 по 21 января