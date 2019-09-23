https://static.news.ru/photo/87e7715a-de8c-11e9-bec0-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/irk38mchs

Около 4,5 тысячи граждан, проживающих в зоне подтопления без регистрации по месту жительства, получили соцподдержку по решениям судов.

Прокуроры направили в областные суды более 2,8 тысячи исковых заявлений для установления прав пострадавших от летнего наводнения в регионе, удовлетворены 92% из них, сообщает областная прокуратура .

Как писал News.ru ранее, кадастровая палата выдала более 65 тысяч выписок по пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. Такое число запросов было обработано в период с 28 июня по 12 сентября 2019 года.