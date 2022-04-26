Москалькова рассказала о состоянии пострадавшей при стрельбе в детсаду Москалькова: состояние пострадавшей при стрельбе в ульяновском детсаду стабильное

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

52-летняя Елена Карпова, воспитательница детского сада «Рябинка» в Вешкайме, где произошла стрельба, сейчас находится в больнице. Её состояние стабильное, написала омбудсмен Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале. Она уточнила, что раненная в плечо женщина смогла добежать до повара и попросить вызвать полицию и скорую помощь.

Пострадавшая находится в приёмном покое районной больницы с переломом обеих костей предплечья, огнестрельное (дробь) ранение правого плеча. Состояние стабильное. Готовится к переводу на уровень областной больницы, — сообщила Москалькова.

26 апреля в Ульяновской области мужчина пришёл в детский сад «Рябинка» с ружьём и открыл огонь по детям и воспитателям. По данным местных властей, погибли четверо человек, в числе которых пятилетний мальчик, шестилетняя девочка и нянечка. После содеянного нападавший покончил с собой.

Позже полиция обнаружила на свалке, недалеко от посёлка Вешкайма тело 68-летнего Александра Дронина, который владел ружьём Иж-27, из которого были убиты находившиеся в детском саду. Стало известно, что Дронин утром 26 апреля отправился вместе с предполагаемым преступником Русланом Ахтямовым пострелять из ружья, но домой не вернулся. Также выяснилось, что Ахтямов стоял на учёте в психиатрической лечебнице.