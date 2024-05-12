Постпредство РФ при ОБСЕ: ВСУ ударили по Белгороду вооружением НАТО

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Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Обстрел жилых кварталов Белгорода со стороны украинской армии был совершен с применением вооружения НАТО, заявили в постоянном представительстве России при ОБСЕ. Там призвали организацию жестко осудить преступные действия ВСУ.

Сегодняшняя жестокая террористическая атака киевского режима на мирные кварталы Белгорода, повлекшая десятки жертв, была совершена с применением поставленных странами НАТО вооружений. Требуем от руководства ОБСЕ, прежде всего мальтийского действующего председательства, максимально жестко осудить преступные действия, — говорится в сообщении.

Игнорирование гражданских жертв из числа россиян является недопустимым, добавили в постпредстве. В ОБСЕ не должно быть двойных стандартов и политических «фильтров», говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгородский район повреждения получили десять частных домов и две многоэтажки. Также пострадала линия электропередачи. Кроме того, продолжил глава региона, разрушения зафиксировали в 62 квартирах трех домов. По последним данным, пострадали 19 человек.