Постпредство РФ отреагировало на молчание ОБСЕ об обстреле Донецка Постпредство РФ возмутилось отсутствием реакции ОБСЕ на удар по Донецку

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Россия возмущена отсутствием реакции со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на обстрел мирного населения в Донецке, говорится в комментарии постоянного представительства РФ при этой международной структуре, распространенном ТАСС. В дипмиссии отметили, что руководство ОБСЕ продолжает хранить молчание по поводу любых атак ВСУ на российские города. По последним данным, жертвами удара стали 27 человек, еще 25 получили ранения.

Возмущены отсутствием какой-либо реакции со стороны руководства ОБСЕ, включая мальтийское действующее председательство и генсекретаря Хельгу Шмид, в связи с варварским ударом формирований [президента Украины] Владимира Зеленского утром 21 января 2024 года по Донецку, — говорится в тексте.

В дипмиссии подчеркнули, что ОБСЕ своим молчанием об атаках на мирное население Россиии «солидаризируются с преступными действиями Владимира Зеленского» и НАТО, а также дискредитирует саму себя. Он призвал организацию перестать быть «задним двором» НАТО и ЕС и отказаться от русофобского курса, направленного на разжигание ненависти в мире. Тем, кто предает принципы беспристрастности и компетентности, не место в этой структуре, отметили в постпредстве.

На смену им должны прийти те, кто найдут в себе силы и мужество увидеть очевидное, а не заниматься отработкой пропагандистской линии натовских столиц. Постпредство России при ОБСЕ будет придерживаться этого понимания в своей работе, — заявили в дипмиссии.

Постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и возглавляемое им управление должны отреагировать на обстрел мирного населения в Донецке. По его мнению, Зеленский, терпящий политические и военные неудачи, выместил ярость на мирном населении Донбасса.

Обстрел Кировского района Донецка произошел в воскресенье, 21 января, около 10:00 мск. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, на место сразу прибыли оперативные службы, ведется поиск фрагментов боеприпасов. Он назвал обстрел рынка чудовищным, так как это произошло в воскресенье, когда там наиболее многолюдно.