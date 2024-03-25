Постпред при ВТО рассказал, почему России не стоит выходить из организации Постпред Платонов: Россия не выиграет от выхода из ВТО

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве

Москва ничего не выиграет от выхода из Всемирной торговой организации, заявил РИА Новости новый постоянный представитель России при организации Николай Платонов. По его словам, практически вся внешняя торговля страны основана на правилах ВТО.

Если в контексте возможного выхода из ВТО оценивать непосредственно торговые аспекты, то следует признать, что минусов от этого шага было бы значительно больше, чем плюсов. Оставаясь в ВТО, Россия может доводить свою точку зрения до других участников и способствовать принятию тех решений, которые отвечают нашим интересам, — пояснил он.

Выход из ВТО, сказал он, приведет к двум последствиям. Первое — отказ от более благоприятных условий доступа на рынки многих торговых партнеров России. Второе — утрата возможности влиять на формирование многосторонних правил торговли.

Ранее Россия на министерской конференции Всемирной торговой организации в Абу-Даби помешала оппонентам легализовать применение торговых барьеров. Министр экономического развития РФ Максим Решетников уточнил, что оппоненты пытались воплотить эти планы под предлогом реализации климатической и экологической политики.

1 марта президент России Владимир Путин назначил постоянного представителя страны при Всемирной торговой организации. Согласно опубликованному на портале правовых услуг документу, Николай Платонов сменит на этом посту Дмитрия Лякишева.