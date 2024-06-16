«Постелили соломку»: депутат о риторике про Россию на саммите по Украине Водолацкий: страны сделали лазейку словами об участии РФ в саммите по Украине

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Виктор Водолацкий

Некоторые страны «постелили соломку», когда публично сказали о необходимости участия России в решении украинского конфликта, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В беседе с ТАСС он отметил, что на случай каких-то внезапных изменений повестки дня у этих государств будет своего рода лазейка.

Поэтому [эти страны] высказываются, но [при этом] подписывают [итоговую резолюцию] на всякий случай, имея запасной ход, постелив соломку на всякий случай. Если завтра что-то произойдет в нашем мире, а изменения произойдут, то Нидерланды и другие страны скажут, что «мы же говорили, вот надо было нас послушать», — сказал депутат.

Водолацкий добавил, что не только Нидерланды указали на важность присутствия России на конференции по Украине. По словам политика, многие государства понимают утопичность данного мероприятия без Москвы.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил, что Россия должна была принимать участие в конференции по Украине, которая прошла в Швейцарии. Он также отметил, что подобного мнения придерживаются многие участники саммита.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова к переговорам по Украине, но только для того, чтобы достичь цели в рамках специальной военной операции. Он напомнил, что цели России, как и сложившиеся реалии, неоднократно озвучивались. Президент Владимир Путин указывал на «ранее составленные очень сложные документы», которые могли бы послужить началом «каких-то дискуссий, но не более того», резюмировал Песков.