Поставки в Россию вспомогательных веществ для лекарств осложнились

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Поставки в Россию вспомогательных веществ для лекарств осложнились санкциями, проблемами в логистике и санитарными ограничениями. Как отмечает «Коммерсант», трудности возникли с красителями, стабилизаторами и загустителями, поскольку предприятия ищут замену в Китае, Индии, Турции и на отечественном рынке. По мнению экспертов, пока будет идти поиск аналогов, начнутся сбои в производстве и рост стоимости лекарств.

Российские производители лекарств и лаборатории столкнулись с приостановкой поставок некоторых вспомогательных веществ, которые ранее в основном закупались в ЕС и США, — рассказали изданию несколько участников рынка.

Официально об уходе с российского рынка или приостановлении деятельности объявили несколько компаний: немецкий концерн BASF, испанская Croda и нидерландский поставщик сырья из Евросоюза и США IMCD. По словам главного исполнительного директора «Озон Хелскеа» (входит в «Озон Фармацевтику») Андрея Горшкова, к этому списку можно добавить испанскую Menadiona, итальянскую Faci и немецкую Th. C. Tromm — они или прекратили поставки, или перешли на полную предоплату.

В настоящее время отечественные фармпредприятия ищут аналоги. Руководители компаний изучают рынок как на территории страны, так и за её пределами: в числе потенциальных партнёров есть китайские, индийские, турецкие и корейские поставщики.

Предприниматели отмечают, что у европейских партнёров было преимущество в виде проверенного временем качества, которому доверяли покупатели. Теперь этот путь российским компаниям придётся пройти заново: протестировать новые формулы, зарегистрировать их и снова добиться доверия клиентов.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов заявил, что риск дефицита лекарств в России есть, он вызван падением рубля и сложностями с логистикой. Кроме того, россияне будут закупаться препаратами, зачастую ненужными, из-за паники, считает он.