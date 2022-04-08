Пост замминистра энергетики России занял Сергей Мочальников

Сергея Мочальникова назначили замминистра энергетики России вместо Петра Бобылёва, сообщается в соответствующем распоряжении правительства РФ. Последний покинул пост по собственному желанию.

Назначить Мочальникова Сергея Викторовича заместителем министра энергетики Российской Федерации, — говорится в документе.

Кроме того, в Telegram-канале Минэнерго добавили , что Бобылёв был освобождён от должности по собственной просьбе, распоряжение было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Он проработал в ведомстве с 2010 по 2020 годы, затем перешёл в Минэкономразвития, а в октябре 2021 вернулся в Минэнерго на пост замминистра.

В Министерстве пояснили, что Мочальников в новой должности будет курировать вопросы международного сотрудничества и угольной промышленности.

Глава Минэнеорго Николай Шульгинов в интервью Energy Intelligence в рамках саммита Форума стран — экспортёров газа заявил, что Министерство считает приемлемой ценой для рынка $55–70 за баррель. По его словам, Россия наращивает добычу нефти, поэтому у неё есть возможность для её дальнейшего увеличения, а также геологоразведки.

Также в ведомстве не исключили перевод экспорта электроэнергии на рублёвые расчёты. По словам замруководителя Минэнерго,Павла Сниккарса, окончательное решение по данному вопросу за компанией-экспортёром, в связи с чем он призвал «Интер РАО» определиться с принципами расчёта.