Пост Ивлеевой, смерть Янковского, слезы Гузеевой: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС/РИА Новости

Лариса Гузеева, Анастасия Ивлеева

Телеведущая Анастасия Ивлеева впервые за долгое время опубликовала пост, почему актер Олег Янковский, которому 23 февраля могло бы исполниться 80 лет, скрывал болезнь и от чего он умер, студентка из Челябинска Анна Толмачева довела до слез ведущую Ларису Гузееву — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

О чем написала Ивлеева в первом за долгое время посте

Телеведущая Анастасия Ивлеева впервые за долгое время проявила активность в соцсетях, видео появилось в ее Telegram-канале. Блогер посетила концерт донецкого рэпера ОМ в Москве.

Она поблагодарила исполнителя за выступление. Публикацию телеведущая дополнила фразой: «Сила в делах!»

На этом же концерте рэпер со сцены крайне негативно высказался против возможного приезда блогера в Донбасс, пишет Telegram-канал SHOT. Слухи о поездке активно распространяются в интернете. По мнению музыканта, «когда в регион приезжают люди типа Ивлеевой — это самое настоящее оскорбление».

До этого Telegram-канал BRIEF со ссылкой на информированные источники написал, что Ивлеева на фоне скандала с организацией «голой» вечеринки в клубе «Мутабор» может запланировать поездку в ДНР.

По словам источников, в ходе визита Ивлеева, вероятнее всего, посетит Донецк и побывает на мемориальном комплексе «Аллея ангелов». В публикации говорится, что поездка будет гуманитарного характера, во время нее телеведущая может заехать в детские дома и больницы, пообщаться с молодежью и пострадавшими местными жителями.

По информации источников, Ивлеева публично осудит обстрелы ДНР украинскими военными. Таким способом блогер рассчитывает реабилитировать себя перед россиянами и решить все проблемы, возникшие после резонансной вечеринки, уточняет Telegram-канал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Продюсер Павел Рудченко предположил в разговоре с NEWS.ru, что телеведущая «затаится на время» и не станет посещать зону СВО. По его словам, публичные появления знаменитости, тем более в районах боевых действий, «пока на стопе».

«Пока будет на стопе, тем более с публичными появлениями в зоне СВО. Пока она (Ивлеева. — NEWS.ru) затаится на время. Последние события показали ее праздный образ жизни. Праздность и серьезные боевые действия несовместимы. Праздность не в нормальном понимании этого слова, а во фриковом», — отметил Рудченко.

Фрикшоу явно не поддержат бойцы в зоне спецоперации, считает продюсер. Он выразил мнение, что Ивлеева «однозначно не поедет туда».

В то же время военкор Юрий Котенок заявил, что артистам после скандалов не следует приезжать в Донбасс для «искупления» вины.

«В соцсетях появилась новость, что Ивлеева скоро приедет с „гуманитарной миссией“ в ДНР. Донбасс — это не „отмывочная“, и участникам „голой“ вечеринки, таким как Ивлеева, там делать нечего. Эту практику необходимо прекращать. Донбасс — это трудовой многострадальный край, который сейчас истекает кровью, и точечные визиты туда деятелей содомской тусовки ни к чему хорошему не приведут. А разовые поездки в ДНР не помогут участникам „голой“ вечеринки очиститься и отмыться. Честно говоря, возмущен настолько, что даже не хочется это комментировать. <...> Поездки Киркорова и других наглых и бесстыжих фигурантов в Донбасс никому не нужны, и это форменное издевательство над жителями региона, которые все иссечены осколками и ежеминутно находятся под угрозой смерти», — возмутился военкор.

«Рыбарь» также жестко раскритиковал идею пускать артистов после громких скандалов в Донбасс.

«Донбасс — место искупления, но эксцессы неизбежны. Шанса достойны все, а всему виной лица-технологи, которые не умеют иначе. Но на аудиторию воздействовать надо, поэтому пусть делают. Так, что ли? Ну давайте в Донбасс Пугачеву, Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) отправим и потом скажем, что они исправились. Доступ к аудитории же будет! Давайте скажем откровенно: если нужен доступ к аудитории подобных личностей, то, может быть, не личностей надо пытаться „отмыть“, а альтернативу вместо них предложить, чтобы эта аудитория ушла к нормальным людям?» — написал он.

В свою очередь военный корреспондент Даниил Безсонов отметил, что Ивлеева поездкой в Донбасс попытается реабилитироваться в глазах россиян.

«Вопрос. Организаторы подобных вояжей понимают, что такими мероприятиями они унижают жителей Донбасса, которые не заслужили быть массовкой для подобных „искренних“ переобуваний провинившихся звезд? Может, пора остановиться?» — написал он.

Почему Олег Янковский скрывал болезнь

В пятницу, 23 февраля, исполнилось бы 80 лет народному артисту СССР Олегу Янковскому.

В 2008 году актеру стало плохо на репетиции, и его увезли на скорой в отделение неотложной кардиологии одной из столичных клиник. Врачи диагностировали ишемическую болезнь сердца и назначили лечение.

Потом Янковский стал жаловаться на постоянные боли в области желудка, тошноту и отвращение к жирной пище. Он сильно похудел. Биопсия показала рак поджелудочной железы, который мог быть вызван курением актера. По словам многих коллег, в том числе режиссера Павла Лунгина, Янковский скрывал болезнь.

Фото: Копылов Дмитрий/ТАСС

«Я не знал, что он был болен. Даже не подозревал. У нас был обычный рабочий процесс. Снимали, ели, пили, смеялись. Все весело и творчески. Так мы общались в конце ноября или в начале декабря, а уже в мае он умер. Фильм закончили в июне. И Олег Иванович работал без отдыха. Со всей отдачей. Отыграл спектакль и ехал к нам ночной машиной. А как заканчивал смену в Суздале, снова уезжал в ночь, чтобы успеть в театр. С таким графиком и энергией никто и не думал про болезнь», — рассказал Лунгин.

10 апреля 2009 года Олег Янковский в последний раз сыграл моряка Жевакина в спектакле «Женитьба» Марка Захарова на сцене «Ленкома». В конце апреля у него открылось внутреннее кровотечение, а утром 20 мая он скончался в возрасте 65 лет.

Олег Янковский родился в небольшом поселке Карсаклай в Казахстане. Там родители мальчика, у которых уже было два сына — Ростислав и Николай, находились в ссылке по приказу большевиков. Отец Олега, Ян (позднее закрепилось имя Иван) Янковский, был польским дворянином и участвовал в Первой мировой войне в составе Семеновского полка, а после революции служил в Красной армии под началом маршала Тухачевского.

Олег рос обычным ребенком, играл в футбол и много читал. Он хотел стать военным, как его отец, но случайно оказался в театральном институте. В 1957 году старший из братьев, Ростислав, получил приглашение поработать в минском театре. Он забрал с собой 14-летнего Олега. Сначала мальчику не понравилась жизнь актеров, и он вернулся к матери в Саратов.

Лишь через несколько лет Янковский выбрал театральный институт, но опоздал на вступительные экзамены. Втайне от семьи его средний брат Николай тоже туда поступал и успешно прошел конкурс. Как говорил позже Олег, он начал учиться на актерском по счастливой случайности.

За свою карьеру артист сыграл более чем в 80 фильмах. Наиболее известные из них — «Щит и меч», «Служили два товарища», «Тот самый Мюнхгаузен», «Ностальгия», «Обыкновенное чудо» и другие. Последней его киноработой стал фильм «Царь» Лунгина, вышедший в 2009 году.

По словам режиссера, он долго не мог найти исполнителя роли митрополита. Когда Лунгин утвердил Олега Янковского, то убедился, что никто не сыграл бы лучше.

«Он же всегда играл талантливых, аристократичных, остроумных людей. А здесь надо было почти все время молчать. И поэтому я открыл для себя Олега Ивановича с совершенно другой стороны», — признавался Лунгин NEWS.ru.

Из-за чего Гузеева расплакалась на съемках «Давай поженимся!»

Студентка из Челябинска Анна Толмачева довела до слез ведущую Ларису Гузееву, исполнив во время съемок шоу «Давай поженимся!» песню Сергея Трофимова «Родина». Отмечается, что продюсеры нашли 18-летнюю девушку через соцсети. Ее типаж подошел для программы, призналась дочь потомственных офицеров.

«Меня быстро взяли на съемки, уже через четыре дня я была в Москве, хотя обычно люди по полгода ждут, по месяцу. Вся программа была построена на том, что привели девушку воспитанную, благочестивую, из офицерской семьи, весь культ был на этом», — рассказала участница.

На ведущих девушка произвела хорошее впечатление. Когда женихи исполняли для главной героини песню Трофимова, она присоединилась к ним, что очень тронуло присутствующих, особенно Гузееву.

«Лариса Гузеева в конце программы плакала», — сказала «невеста».

После съемок студентка из Челябинска обменялась с потенциальными кандидатами в женихи контактами. Однако о свадьбе она пока не задумывается, подчеркнула Толмачева.

Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости Лариса Гузеева

Ранее появились подробности взаимоотношений Гузеевой с коллегами по «Давай поженимся!». В одном из интервью FAMETIME TV актриса призналась, что сразу поставила условие соведущим: дружить только в кадре, а за пределами студии — нет. О такой позиции артистки рассказывала ее коллега Роза Сябитова.

«Почему мы с Ларисой не дружим? Потому что она умничка! Я ее уважаю. <...> Потому что с самого начала сказала: „Девочки! Не дружим! Не потому, что я вас это... А потому что у нас бабский коллектив. Давайте все нести в программу! Из программы вышли — поздравляем друг друга с Новым годом“», — говорила коллега Гузеевой.

Астролог передачи Василиса Володина привела другую версию, почему у нее не сложилась дружба с коллегами. В одном из интервью она рассказала, что уволилась из шоу из-за Гузеевой.

«Я не хотела бы уходить оттуда, попросила дать мне отпуск, мне не дали. Я знаю, что Лариса конкретно поставила условие, чтобы я не вернулась в программу. Конечно, это было ее решение во многом. Она влиятельный человек, она — звезда этой программы», — говорила Володина в интервью Лауре Джугелии.

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