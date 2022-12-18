Посольство в ЦАР раскрыло состояние главы «Русского дома» Посольство в ЦАР назвало состояние директора «Русского дома» Сытого стабильно тяжелым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние директора «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого остается стабильно тяжелым, ему потребуется срочная эвакуация в Россию, сообщило посольство РФ в ЦАР на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). В дипмиссии также подчеркнули, что российский посол Александр Бикантов 18 декабря посетил Сытого в госпитале.

Состояние директора «Русского дома» Дмитрия Сытого остается стабильно тяжелым. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Дмитрию Сытому понадобится экстренная эвакуация в Россию для восстановления здоровья, — говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел РФ в Facebook уведомило об отправке ноты в МИД ЦАР с требованием срочного всестороннего расследования.

16 декабря Содружество офицеров за международную безопасность сообщило, что в столице ЦАР Банги был совершен теракт против Сытого. В его руках взорвалась посылка. Она была отправлена из столицы Того Ломе от имени Алекса Севильяно-Мингуэсы.

В пресс-службе компании «Конкорд» Евгения Пригожина заявили, что дипломат, открывая посылку, находился в состоянии аффекта и думал, что в ней лежит голова его сына. Ранее ему поступали угрозы убийства Сытого-младшего. Военкор Семен Пегов предположил, что теракт против главы «Русского дома» мог быть подготовлен Главным управлением внешней безопасности Франции (DGSE).