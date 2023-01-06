Посольство России раскритиковало Берлин за решение поставлять Киеву БМП

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посольство России в ФРГ осудило решение германских властей передать Киеву БМП Marder и ЗРК Patriot. Согласно заявлению диппредставительства, российская сторона рассматривает действия Берлина как шаг к эскалации украинского конфликта. В ведомстве подчеркнули, что поставки тяжелого вооружения на Украину негативно скажутся на российско-германских отношениях.

Решительно осуждаем данное решение и рассматриваем его в качестве очередного шага к эскалации конфликта на Украине. Особо циничным выглядит его принятие накануне православного праздника Рождества, высоко почитаемого в христианском мире, а также на фоне объявленного в этой связи президентом России в одностороннем порядке режима прекращения огня. <...> Решение Берлина о поставке киевскому режиму тяжелых вооружений самым негативным образом отразится на состоянии российско-германских отношений, — сказали в посольстве.

В ведомстве подчеркнули, что решение о поставках Киеву тяжелого вооружения было принято в кратчайшие сроки и это «не оставляет сомнений, что на его осуществление в Берлине пошли в том числе под серьезным давлением Вашингтона, действуя в соответствии с разрушительной логикой трансатлантической солидарности».

Ранее стало известно, что Германия присоединилась к новому пакету военной помощи для Украины от США, в рамках которой немецкая сторона направит Киеву БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. В телефонном разговоре президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц заявили о намерении продолжать финансовое, гуманитарное, военное и дипломатическое содействие Украине «столько, сколько потребуется».

5 января глава МИД Франции Катрин Колонна подтвердила планы Парижа поставить Украине колесные танки AMX-10 RC, однако она не уточнила, когда и сколько единиц техники будет передано. Министр подчеркнула, что поставки Киеву танков, обещанные французским президентом Эммануэлем Макроном, не сделают Париж соучастником украинского конфликта.