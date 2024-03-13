Посольство России обвинило европейскую страну во вмешательстве в выборы Посольство России обвинило Латвию в попытке повлиять на выборы президента

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Власти Латвии намерены проверять российских избирателей на право находиться в стране, чтобы искусственно занизить явку на выборы президента России, сообщило посольство РФ. По информации дипмиссии, Рига хочет ограничить конституционные права россиян и повлиять на избирательный процесс.

Намерение Риги ограничить доступ граждан России в посольство своей страны является беспрецедентным явлением для мировой дипломатической практики, грубым посягательством на конституционные права россиян и попыткой вмешательства во внутренние дела нашей страны, — подчеркнули дипломаты.

Кроме того, отметили в посольстве, с подачи Соединенных Штатов предпринимаются попытки повлиять на россиян. Дипмиссия уточнила, что через социальные сети гражданам поступают призывы игнорировать выборы.

Ранее глава комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев отметил, что одной из самых главных особенностей избирательной кампании 2024 года стали попытки стран Запада повлиять на ход выборов президента России. По его словам, комиссия еженедельно фиксирует «демонстративные контакты» представителей Европарламента, бундестага, Конгресса США с «разного рода экстремистами и сепаратистами» на территории России.