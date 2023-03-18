Посольство РФ в Вашингтоне назвало политику США «вялотекущей шизофренией» Посольство РФ в Вашингтоне: позиция США в отношении МУС напоминает вялотекущую шизофрению

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посольство в Вашингтоне заявило, что администрация США поддерживает беспрецедентный правовой хаос Международного уголовного суда (МУС) в своих геополитических интересах, передает ТАСС. Дипломаты отметили, что Белый дом согласился с решением МУС о выдаче ордера на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой.

Вместе с тем, Вашингтон отлично осведомлен о том, что ни Россия, ни США не признают юрисдикцию МУС.

Предварительная палата II Международного уголовного суда связывает решение о выдаче ордеров на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с ситуацией на Украине. В заявлении МУС утверждается, что это связано с якобы «незаконным вывозом детей» с Украины.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что в Белом доме оценили выдачу ордеров МУС в адрес российского руководства. По его данным, официальные лица администрация президента США надеются, что ордера помогут заставить нейтральные страны повлиять на украинский конфликт.

Ранее представитель председателя Генассамблеи ООН Полина Кубияк заявила, что Чаба Кереши готов встречаться с Владимиром Путиным, если тот этого захочет. По ее словам, решение МУС относительно выдачи ордера на арест российского лидера не влияет на статус России в организации.