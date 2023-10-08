Посольство РФ ответило на вопрос о гражданах, пострадавших в Афганистане Посольство РФ: пострадавших россиян при землетрясении в Афганистане нет

Фото: Mashal/XinHua/Global Look Press

Землетрясение в Афганистане

Информации о россиянах, пострадавших во время землетрясения в Афганистане, не поступало, сообщило посольство России в Кабуле. По данным дипломатов, которые приводит ТАСС, запросов от самих граждан РФ тоже не поступало.

Сведений о пострадавших российских гражданах нет, запросов от россиян не было, — уточнили в посольстве.

Дипломаты добавили, что здание посольства находится далеко от эпицентра землетрясения, поэтому чрезвычайное происшествие не отразилось на работе представительства.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр 7 октября сообщил, что на западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2. Его эпицентр находился в 42 км к северо-западу от города Герат с населением 272 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

По информации афганского правительства, в результате стихийного бедствия в провинции Герат разрушено несколько деревень, по меньшей мере 2445 человек погибли. Еще 2440 жителей получили ранения. Как уточнили представители провинциального управления Министерства по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана, из-за подземных толчков разрушены 1983 здания. В районы, пострадавшие от землетрясения, направили десять спасательных бригад, которые будут разбирать завалы и искать выживших.