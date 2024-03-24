Посольство РФ опровергло передачу США сведений перед терактом в «Крокусе» Посол Антонов: США не передавали РФ конкретных данных перед терактом в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Посольство России в Вашингтоне не получало от администрации Соединенных Штатов каких-либо конкретных сведений о подготовке теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, заявил ТАСС руководитель диппредставительства РФ Анатолий Антонов. По словам дипломата, он находится в постоянном контакте с Госдепартаментом и с Белым домом. Антонов подчеркнул, что связаться с ним для США было очень легко.

По крайней мере через наше посольство никакой информации передано не было. И это несмотря на то, что мы находимся, посольство и я лично нахожусь в постоянном контакте с Госдепартаментом и с Белым домом. Было бы желание, это очень легко сделать, — заявил посол.

Антонов обратил внимание, что еще 22 марта реакция США на теракт была «достаточно невнятной». Однако уже на следующий день официальный Вашингтон выступил с «четко выраженной позицией». По мнению посла, из-за этого возникает вопрос, действительно ли американские спецслужбы передали России всю имеющуюся информацию.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что контакты США и России по борьбе с терроризмом были разрушены, причем не по вине Москвы. Дипломат назвал борьбу с терроризмом главным из всего комплекса российско-американских отношений.