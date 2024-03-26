Посольство РФ оценило попытки назвать ИГ причастным к теракту в «Крокусе» Посол Антонов назвал подозрительными попытки связать ИГ с терактом в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Попытки заранее назвать «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) причастным к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» являются настораживающими, заявил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат задался вопросом, для чего в таком случае атаковавшие ехали в сторону Украины, передает РИА Новости. Ответственность за преступление взяло на себя афганское крыло ИГИЛ.

Настораживает одно, что везде и всюду нам пытаются заранее определить то, что ответственным за трагедию, которая произошла у нас дома, является ИГ. Простой вопрос любого человека, любого гражданина Российской Федерации: почему эти люди, эти бандиты стали выбираться из Москвы в сторону украинской границы? — сказал он.

Как отметил Антонов, он не понимает, что значит окно, которое было создано для атаковавших на украинской границе. По мнению российского посла, все это указывает на то, что режим лидера Украины Владимира Зеленского стал террористическим. Антонов призвал провести расследование в отношении данных фактов.

Ранее американский сенатор Марко Рубио сказал, что теракт, аналогичный тому, что произошел в «Крокус Сити Холле», может случиться и на территории США. Группировка, которая, по мнению Вашингтона, совершила нападение, восстановила силы и теперь снова угрожает мирному населению, пояснил он. Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин посчитал, что так политик пытается отвлечь внимание от реальных заказчиков теракта.