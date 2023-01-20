Посольство назвало планы передачи активов России Украине дискредитацией США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Намерение передать Украине часть конфискованных активов российского бизнеса дискредитирует США как пресловутый «оплот» свободного предпринимательства, говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в Telegram. В дипмиссии отметили, что американские власти подрывают доверие к собственной и международной финансовой системе, а также к безопасности долларовой юрисдикции.

По сути, подтверждается, что Белый дом не гнушается склонять Фемиду к обслуживанию собственных узкоконъюнктурных интересов. В данном случае — ради декларируемой «борьбы с российской угрозой» и поддержки киевского режима, — говорится в сообщении.

Дипломаты добавили, что планы властей США демонстрируют не только игнорирование общепринятых юридических норм, но и базовых американских ценностей, которые ошибочно казались незыблемыми. Речь, прежде всего, идет о защите прав частной собственности, пояснили в посольстве.

О намерении Вашингтона начать в ближайшее время передачу части конфискованных активов России в пользу Украины накануне заявил руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс. По его словам, ведомство будет перенаправлять эти средства Госдепартаменту, а тот — распределять их Киеву. Данная инициатива была включена в утвержденный президентом США Джо Байденом закон о федеральном бюджете на 2023 год.