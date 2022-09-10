Посольство Финляндии в Москве опровергло запрет на въезд россиянам

Посольство Финляндии в Москве сообщило, что информация в СМИ о запрете на въезд в ЕС российским гражданам в туристических целях не соответствует действительности. Отмечается, что речь идет только о прекращении договора об упрощении визового режима, передает ТАСС.

Данная информация неверна. Речь идет о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну, — говорится в сообщении.

Ранее комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что после введения строгих ограничений на туристические визы для россиян попасть в страны ЕС смогут только журналисты и те, кто отправляется в поездку по гуманитарным причинам и семейным обстоятельствам. По ее словам, туризм для россиян является «привилегией», а не фундаментальным правом. При этом не уточнялось, идет ли в заявлении еврокомиссара речь об уже согласованном отказе от упрощенного визового режима или же о каких-либо дополнительных ограничениях.

На этой неделе стало известно, что Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Решение о приостановке может заработать с 12 сентября. По новым правилам визовый сбор вырастет с €35 до €80, сроки выдачи могут увеличиться до шести месяцев. При этом выдачу долгосрочных и многократных виз значительно сократят или вовсе отменят. Россиянам будут выдавать однократный шенген строго под даты поездки.