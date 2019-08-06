https://static.news.ru/photo/d10dbbe2-b86b-11e9-9699-fa163e074e61_660.jpgТоёхиса Кодзуки (в центре)Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press
Посол Японии в России был приглашён в Министерство иностранных дел РФ для разъяснения некоторых произошедших событий.
Российская сторона вручила дипломату Тоёхисе Кодзуки ноту протеста в связи с некоторыми фактами нарушений на Южных Курилах, которые допустили японские участники безвизовых обменов с островами. Эта территория исторически принадлежит России после окончания Второй мировой войны.
С российской стороны было акцентировано, что комментарии официального Токио по поводу посещений этого района Сахалинской области представителями российского руководства, а также проведения там различных мероприятий, в том числе социально-экономической и оборонной направленности, граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России, — сообщается на сайте МИДа.