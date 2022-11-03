Посол Великобритании Дебора Броннерт без комментариев покинула МИД РФ Посол Великобритании без комментариев покинула МИД, куда ее вызвали из-за атаки на Севастополь

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт покинула МИД России без комментариев о целях своего визита, сообщает РИА Новости. По информации агентства, ее вызывали в связи с причастностью Лондона к атаке Украины на Севастополь. Уточняется, что в здании посольства дипломат находилась более получаса.

Перед визитом Броннерт в министерство на улице собрались люди. Они встретили ее лозунгами «Британия — страна-террорист». Однако они не дождались ее выхода из министерства.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Броннерт в ближайшее время будет вызвана в ведомство по вопросу возможного участия британских кураторов в подготовке терактов в Севастополе. Захаров напомнила, что о причастности иностранных инструкторов к атаке БПЛА ВСУ на объекты инфраструктуры Черноморского флота ранее заявили не только в МИД, но и в Минобороны.

Ранее о возможной причастности британских военных консультантов к атакам ВСУ на Северный поток и Севастопольскую бухту заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля заверил, что эти действия не останутся без ответа.

В Минобороны РФ рассказали, что атака беспилотников ВСУ на Севастополь осуществлялась под контролем британских специалистов, находящихся в Очакове Николаевской области. В нападении, по данным ведомства, были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских дронов.

29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков. По его словам, корабли Черноморского флота отбивали нападение.

Позже Развожаев отметил, что атака беспилотников на город и военные объекты Черноморского флота была самой массированной за все время СВО. Он добавил, что все удары ВСУ были оперативно отражены.