Посол Словении молча покинула здание МИД России после услышанного решения

Посол Словении в Москве Дарья Бавдаж-Курет молча покинула здание Министерства иностранных дел после того, как ей объявили о намерении России принять ответные меры, передает ТАСС. Речь идет о реакции РФ на высылку российского дипломата из Любляны 21 марта.

Уточняется, что посол пробыла на Смоленской площади не более 15 минут. На вопросы журналистов она отвечать отказалась.

Известно, что российского посла выслали из Словении и объявили персоной нон грата за «осуществление деятельности, не совместимой с его дипломатическим шагом». В министерстве иностранных дел страны сослались на статью 9 Венской конвенции, позволяющую делать это, не мотивируя решение. Теперь Россия должна отозвать посла или прекратить его функции в представительстве.

Спустя неделю после решения Словении, в Латвии одного из российских дипломатов также объявили персоной нон грата. По словам главы МИД страны Кришьяниса Кариньша, чиновнику предписано покинуть страну до 10 апреля включительно. В Министерстве иностранных дел РФ в свою очередь заявили, что Москва ответит на решение Латвии выслать российского дипломата из страны.